Loto du patrimoine : Saint-Vaast-lès-Mello a décroché un ticket gagnant

Construite au XI ème et XII ème siècle, maintes fois remaniée, l'église de St-Vaast, classée monument historique, tombe aujourd'hui en ruines. A l'intérieur, la nef ne tient que grâce à des étayages, installés dès 1936. L'église recèle pourtant de quelques raretés comme une poutre sculptée ou des traces de décors peints du XVI ème siècle. La commune a déjà investi 17.000€ pour mettre la toiture hors d'eau. Mais restaurer l'ensemble coûterait plus de 3 millions.C'était sans compter sur la dernière trouvaille pour financer la restauration du patrimoine en France : un grand loto. L'opération a été officiellement lancée la semaine dernière par Emmanuel Macron, Stéphane Bern et le Loto. Des gains entre 15 et 20 millions d'euros sont espérés. La recette sera affectée à un fond spécifique baptisé "Patrimoine en péril".L'église de St-Vaast fait partie des sites selectionnés et devrait donc bénéficier des recettes attendues. Toutefois, la commune ne sait pas combien elle retirera de la loterie prévue au mois de septembre.