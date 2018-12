Manifestations de lycéens dans l'Oise : convoqué pour violences à Méru, un jeune homme relaxé

Jugé ce 26 décembre pour des faits de violence et de dégradation lors d'une manifestation lycéenne, un jeune Méruvien, A., a été relaxé par le tribunal de Beauvais.. Auparavant scolarisé au lycée Lavoisier, le prévenu n'était lui-même plus lycéen, mais avait été interpellé pour "détérioration et destructions de biens" et "violences à l'encontre de personnes dépositaires de l'ordre public".Convoqué en comparution immédiate à 14 heures au tribunal de Beauvais, le jeune homme, représenté par un conseil, a été jugé innocent des faits qui lui étaient reprochés, à l'issue de l'audience qui a duré 1h30.Le 10 décembre, des heurts avaient éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants devant le lycée Lavoisier de Méru et la gare de la commune.Un troisième manifestant devrait se présenter devant la cour le 16 janvier pour les mêmes motifs.