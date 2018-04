Maignelay-Montigny (Oise) : ils percutent une moto et s'enfuient

Il était environ 23h samedi lorsqu'un père et son fils, voyageant en moto sur la RD938, au niveau de Maignelay-Montigny dans l'Oise, ont été fauchés par une Seat Ibiza qui aurait, selon la gendarmerie, entamé un dépassement sans voir la moto arriver en face.



Les motards, un père et son fils, âgés respectivement de 41 et 14 ans, ont été transportés au centre hospitalier d’Amiens en "urgence absolue" selon les pompiers.



Le conducteur de la Seat ainsi que son passager n'ont pas marqué l'arrêt et se sont enfuis, prenant soin de démonter leur plaque d'immatriculation. Ils ont rapidement été appréhendés par les gendarmes, immédiatement alertés. Il s'agit de deux jeunes hommes de 23 et 25 ans.



Ils ont été placés en garde-à-vue et risquent d'être condamnés pour les chefs de délit de fuite et non-assistance à personne en danger.