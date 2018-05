Maladie de lyme : une polyclinique de l'Oise expérimente un protocole de détection de la pathologie

Un reportage signé Romain Nowicki, Nagib Ben Ghezala et Fabien Desgardins.

Maux de tête, de vertiges et de douleurs articulaires... Tels sont les symptômes de la maladie de Lyme. D'un diagnostic difficile, elle a longtemps été sous-estimée et le ministère de la Santé a relevé en 2016 son estimation du nombre de cas en France à 55.000, contre 33.000 l'année précédente.Les autotests sont déconseillés le sont parce qu'ilsavec un "risque majeur d'interprétation inadéquate", avec trop deÀ la polyclinique de Saint-Côme à Compiègne, on met en place un nouveau protocole. Scanner, IRM, analyses de sang, une batterie de tests sont mis au point pour cetteDes associations de malades et certains professionnels de santé militent pour la reconnaissance de la, une sensibilisation de la population et la modification du protocole officiel de diagnostic et de soins.La maladie de Lyme, mais aussi des parasites et dizaines d'infections virales sont transmises par la tique. En moyenne,