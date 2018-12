Manifestation des lycéens : des établissements de l'Oise fermés vendredi 7 décembre

L'arrêté préfectoral n'est pas encore arrivé dans les mairies, mais des lycéens de Creil ont d'ores et déjà reçu un SMS sur leur téléphone portable de la part de leur proviseur leur indiquant la fermeture vendredi 7 décembre de leur établissement. Même chose pour les lycées de Méru.Les établissements de Beauvais seraient également concernés par cette décision. Pour rappel, des centaines de jeunes se sont rassemblés dans Beauvais ce jeudi matin pour apporter leur soutien aux gilets jaunes. Le rassemblement pacifiste a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Dans la région les départements de l'Aisne, du Nord et du Pas-de-Calais n'ont pas échappé à la grogne des lycéens. Malgré les heurts de ce jeudi à Château-Thierry et à Soissons et contrairement à l'Oise, les lycées axonais ouvriront leurs portes demain.Même colère chez nos voisins dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec une situation très tendue. Plusieurs jeunes ont été interpellés suite à des actions violentes.Les lycéens du département de la Somme sont restés sagement dans leurs établissements, pas de manifestations aujourd'hui.