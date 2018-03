Une marche blanche pour obtenir la vérité à Pontpoint

Marche blanche à Pontpoint

Intervenant : Sylvie Kellens, Mère de Louis Greth - Equipe : PERRIER Marie-Charlotte, LE CHARPENTIER Manon, DUCHET Nicolas

Famille, amis et collègues, ils étaient deux cents à marcher dans les rues de Pontpoint, dans l'Oise, pour rendre hommage à Louis, retrouvé pendu dans la ferme de sa grand-mère en novembre 2013, alors qu'il n'avait que 14 ans.Tous se souviennent de lui comme d'un adolescent plein de vie.L'hypothèse du suicide d'abord privilégiée par les enquêteurs, a depuis, été remise en cause par de nombreux éléments troublants. Un véhicule blanc aperçu près du corps de ferme au moment du drame, une brûlure de cigarette et des griffures sur le corps de l'adolescent.Aujourd'hui, sa mère dénonce même plusieurs négligences de la part des enquêteurs. Elle ne sait toujours pas ce qui est arrivé à son fils et s'oppose catégoriquement au classement du dossier.Après cette marche blanche, le comité de soutien compte poursuivre sa mobilisation. Une association devrait être crée d'ici la fin du mois pour interpeller à nouveau les autorités judiciaires.