Oise : un casting pour le film “Adieu Monsieur Haffman” avec Sara Giraudeau, Daniel Auteuil et Gilles Lellouche

Vous avez toujours rêvé, sans forcément y croire vraiment, de passer devant la caméra d'un film ? Alors l'annonce de casting partagée par le site figurants.com va peut-être vous intéresser. Le réalisateur Fred Cavayé prépare un film avec Sara Giraudeau, Daniel Auteuil et Gilles Lellouche comme têtes d'affiches et prévoit une journée de tournage à Margny-lès-Compiègne dans l'Oise le 27 mars 2020.Qui dit film, dit figurants. Pour ce long-métrage estampillé "Adieu Monsieur Haffman", adaptation de la pièce de théâtre du même nom, le directeur de casting du film cherche des hommes et des femmes âgés de 16 à 70 ans pour incarner des personnes de confession juive étant déportés. Si aucun défraiement n'est prévu, les heureux élus seront rémunérés à hauteur de 105€ brut/jour précise la fiche récapitulative postée sur le site.