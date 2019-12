Les meilleurs jeunes musiciens d’orchestre de France en concert à Compiègne

Les meilleurs du pays

Fraîcheur et dévotion

Ce sont les jeunes espoirs de la musique classique. Avec une moyenne d’âge de 21 ans, l’Orchestre français des jeunes regroupe les meilleurs jeunes instrumentistes du pays, capables d’interpréter des œuvres parmi les plus difficiles du répertoire classique.Chaque année, ils sont 600 à passer les auditions. Une centaine d’entre eux seulement intègre la formation de très haut niveau, « quasiment professionnel », d'après le directeur Pierre Barrois. Le premier pas dans leur future carrière de musicien professionnel.« On est trop contents d’être là, donc on veut vraiment tout faire pour que ce soit le mieux possible. », explique Marie, violoniste de 19 ans. « Et puis niveau ambiance, c’est une grande famille, l’OFJ. »Après une résidence à Lille, à Soissons et à Compiègne, ils ont fait leurs preuves sur scène à Paris et Clermont-Ferrand et proposent une dernière représentation à Compiègne, au théâtre impérial, ce mercredi 3 décembre.Un concert exécuté avec la « fraîcheur » et la « dévotion » de la jeunesse. « Il n’y a pas la même passion quand vous commencez que quand vous êtes en fin de carrière », admet Fabien Gabel, le chef d’orchestre et directeur musical de l’Orchestre français des jeunes. « Quand on commence, il y a une certaine émulation. » Et pour lui, qui est aussi le chef de l’orchestre symphonique de Québec, hors de question de baisser le niveau d’exigence en raison de leur jeune âge.