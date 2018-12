Manifestations dans l'Oise : un lycéen de Méru condamné à six mois de prison ferme

Le jeune homme, scolarisé au lycée Lavoisier de Méru (Oise), était jugé en comparution immédiate ce vendredi au tribunal correctionnel de Beauvais pour des violences au cours de la manifestation survenue quatre jours plus tôt. Des affrontements avec les forces de l’ordre avaient alors eu lieu aux abords de l'établissement et de la gare.Âgé de 18 ans, le lycéen a écopé de, sans mandat de dépôt. Il a été condamné pour participation avec arme à un attroupement en dissimulant son visage, violence et outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique, détention de substance ou produit explosif et entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique. Une peine associée à une interdiction de port d’arme et à un stage de citoyenneté obligatoire.Environlundi dans le département contre, notamment, la réforme du lycée. Deux autres prévenus, soupçonnés d’avoir participé aux violences, doivent se présenter devant le tribunal correctionnel le 26 décembre et le 11 janvier prochains.