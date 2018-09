Méru se mobilise contre la fermeture programmée de son Ehpad

C'est dans un courrier du directeur de l'Ehpad Quiétude que les familles et résidents ont appris la nouvelle.Le gestionnaire, le groupe hospitalier Carnelle de portes de l'Oise (GHCPO) situé à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) envisage de fermer l'établissement.Le directeur de l'Ehpad, Alexandre Aubert s'explique dans une interview accordée à un journaliste du Parisien : "L'état général des bâtiments nécessite de très lourds investissements que ni le GHCPO ni les autorités de tutelle ne sont en capacité de financer".Un coup dur pour la commune qui a déjà vu disparaître plusieurs établissements de santé en quelques années.Nathalie Ravier, maire (SE) de Méru, appelle à la mobilisation sur les réseaux sociaux La première élue a décidé d'avancer la date du prochain conseil municipal au 24 septembre à la Manufacture et invite les habitants à y participer afin de délibérer sur une motion contre le projet de fermeture.Une pétition a déjà recueilli plus desur Internet.