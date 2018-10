La migration des poissons de mer dans les rivières des Hauts-de-France

poissons migrateurs

Face à la disparition de certaines espèces migratrices de nos rivièress (saumons, anguilles, truites de mer, aloses). Les scientifiques, les fédérations de pêche et les gestionnaires ont ciblé un certain nombre de paramètres qui expliquent la raréfaction de ces poissons. Ces obstacles sont : les ouvrages hydrauliques, les ouvrages de navigation qui ont des impacts importants sur la circulation des poissons migratoires et les empêchent de remonter en amont pour se reproduire.Mais depuis quelques années, des efforts de restauration de ce qu'on appelle la continuité écologique sont réalisés dans notre région. C'est-à-dire des aménagements d'ouvrages pour permettre la libre circulation des poissons migrateurs.