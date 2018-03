Milan-San Remo : le sprinteur beauvaisien Arnaud Démare à la troisième place

Deux ans après sa victoire du Milan-San Remo, Arnaud Démare n’est pas parvenu à réitérer l’exploit. Le sprinteur originaire de Beauvais a été doublé par Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour de France 2014, ainsi que par l'Australien Caleb Ewan. « Un podium, c’est pas si mal même si la victoire n’est pas au rendez-vous. Je ne suis pas forcément déçu, c'est les aléas de la course » reconnaît le cycliste au micro de L’Equipe.



Le vainqueur du Tour de France 2014 a attaqué à 7 kilomètres de l'arrivée, dans le Poggio, la dernière difficulté du parcours. Nibali a mis fin à douze ans d'attente pour le cyclisme italien qui n'avait plus gagné la Primavera depuis Filippo Pozzato en 2006. Il s’agit de la première grande classique de la saison cycliste qui est aussi la plus longue avec 294 kilomètres.



Cette 109e édition, courue sous la pluie pendant plusieurs heures avant de rencontrer le soleil à 60 kilomètres de l'arrivée, a été longtemps ouverte par une échappée de neuf coureurs lancée après 9 kilomètres.



Le champion du monde et favori, le Slovaque Peter Sagan, a pris la sixième place. Le vainqueur sortant, le Polonais Michal Kwiatkowski, la onzième.