Militants anti-chasse à courre : le préfet de l'Oise veut “sonner la fin de la récréation”

Depuis plusieurs mois, les tensions entre chasseurs et militants anti-vénérie s'intensifient dans l'Oise... Et le Préfet du département Louis Le Franc n'a pas vraiment apaisé les choses lors de l'Assemblée générale de la fédération de chasse ce week-end à Clermont...



"La chasse à coure est légale ! Il est temps de sonner la fin de la récréation !", a clamé le représentant de l'État, acclamé par les chasseurs. M. Le Franc promet l'intervention des forces de l'ordre à chaque nouvelle obstruction contre les veneurs, soutenu par le président de la fédération Guy Harle d'Ophove, pour qui les anti-chasse à courre sont "des révolutionnaires violents et dangereux".

Louis Le Franc (préfet de l'Oise) sur ses propos à l'AG de la fédération de la chasse

Propos recueillis par Stanislas Madej et Nagib Ben Ghezala lundi 9 avril ;

Des propos "effrayants" et "indignes", selon la Ligue des droits de l'homme. La LDH dénonce une "extravagante collaboration entre la Fédération de chasse et la Gendarmerie" avec notamment la mise en place du dispositif chasseurs vigilants Le préfet, lui, assume ses propos et précise que "l'heure est à l'apaisement".Depuis l’abattage d’un cerf dans une propriété privée en octobre 2017 , les tensions entre pro et anti vont crescendo. La société de Vénerie a d'ailleurs embauché deux agences de communication pour gérer la crise.