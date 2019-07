Montataire : la ville dit stop aux kilos de nourriture jetés dans les étangs et cours d'eau

Nourrir les poissons et les canards des étangs et rivières part généralement d'un bon sentiment. Mais cette action peut avoir des conséquences néfastes pour les espèces qui peuplent ces milieux aquatiques. En effet, trop de pain explique la mairie provoque la prolifération d'algues toxiques ou mortelles. Et les salmonidés ne sont pas protégés contre ces algues. Aussi, elle rappelle à l'ordre ses administrés, en leur demandant d'éviter de perturber par leurs gestes généreux l'équilibre des milieux aquatiques de étangs du parc urbain et de la rivière le Thérain.