Dany Boon attendu à Montataire sur le tournage de la série Dix pour cent

C'est dans la cité ouvrière Mertian de Montataire dans l'Oise que l'équipe de tournage s'est installée ce lundi matin. Au numéro 38, plus précisément. C'est dans la maison d'un particulier qu'un épisode de la série Dix pour cent, diffusée sur France 2 , est tourné aujourd'hui.Un épisode consacré à Dany Boon, dans son propre rôle. Selon le scénario, l'acteur doit revoir une ancienne institutrice. Un décor typiquement du nord étant requis, c'est vers la cité Mertian de Montataire que la production s'est tournée. L'acteur est fièvreusement attendu sur place.Le tournage doit débuter à 13h pour se terminer aux environs de 20h30. Si le réalisateur Cédric Kalpisch et l'une des principales interprêtes Camille Cottin sont déjà sur place, la venue de Dany Boon n'est cependant pas confirmée.L'épisode sera diffusé en 2020 sur France 2. La saison 4 de Dix pour cent sera la dernière. Habituée aux guest stars, la série est l'objet de vastes rumeurs quant au casting de cette nouvelle saison. Mimie Mathy et Franck Dubosc sont confirmés. Mais Dominique Besnehart, le producteur, a dit son envie de voir Marion Cotillard et Gérard Depardieu au générique. Les noms de Gad Elmaleh et de Sandrine Kiberlain sont également évoqués. Anne Holmes, directrice de la fiction pour France Télévisions, a annoncé dans l'émission Culture Médias sur Europe 1 que Charlotte Gainsbourg pourrait faire partie de l'aventure.Des rumeurs sur lesquelles Fanny Sidney, qui joue le rôle de Camille, a fait dernièrement le point au micro de nos confrères de Première :Enfin, la participation d'une star américaine devrait permettre à Dix pour cent de finir en beauté. Un temps évoquée, Jane Fonda a repoussé la proposition par manque de disponibilité. Ce serait finalement Sigourney Weaver qui rejoindrait la série.