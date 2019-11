A Montreuil-sur-Thérain, 50 animaux vivant dans des conditions pitoyables sauvés par la fondation 30 Millions d'amis

Un cadavre de chat dans le frigo

Des chiens, des chats mais aussi des hamsters, des chinchillas, des furets et des colombes...Les images de la vidéo postée samedi 9 novembre sur la page Facebook de la fondation 30 millions d'amis sont édifiantes. Dans cette maison de Montreuil-sur-Thérain dans l'Oise, des déchets partout, dans toutes les pièces... et au milieu, une cinquantaine d'animaux de toute espèce.En fin de semaine, la fondation 30 millions d'amis a été sollicitée par un huissier de justice pour évacuer les dizaines de bêtes littéralement entassées chez une dame atteinte d'accumulation compulsive ou syndrome de Diogène. Elle vivait dans cette maison au milieu des déchets et des excréments d'animaux.Les bénévoles de la fondation ont ainsi récupéré des chiens, des chats, des gerbilles ou encore des cochons d'Inde. Des animaux mal-nutris et dans une condition physique dégradée. Deux tortues ont été retrouvées baignant dans de l'eu saumâtre remplie d'asticots. Plusieurs cadavres d'animaux ont été découverts dans la maison dont un dans le réfrigérateur.Les animaux ont été placés au refuge d'Essuilet dans l'Oise. Quand à l'habitante de la maison, elle a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée.