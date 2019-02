Les moutons d’Ouessant une alternative écologique aux tondeuses dans les Hauts-de-France

Tondeuse naturelle, écologique et économique

Dans les Haute-de-France, plusieurs entreprises et ainsi que des établissements publics font appel à Paul Letheux le fondateur de Greensheep pour des tondeuses économiques et écologiques, des moutons nains d'Ouessant. Des petits herbivores qui se plaisent à l'extérieur été comme hiver. Originaire d'Eure-et-Loir, Paul Letheux a démarré son activité sur l'ancienne ferme de ses grand-parents. Aujourd'hui, ses 1 000 moutons broutent partout en France. Dans les Hauts-de-France, plusieurs sites industriels comme L'Oréal dans l'Aisne, ou le site Kohler au parc d’activité de Noyon-Passel dans l'Oise, mais aussi les prisons de Laon et de Longuenesse dans le Nord Pas-de-Calais, le groupe Boulanger, Les sociétés Cyrillus ou BHL et bien d'autres ont recours aux moutons d'Ouessant pour entretenir leur espace vert. Deux bergers s'occupent de ces troupeaux Florian pour le Nord-Pas-de-Calais et la jeune Romane en Picardie.Greensheep, installe, un abri, un abreuvoir et une clôture à l'intérieur du site afin de bien délimiter l'espace réservé toute l'année aux herbivores. La société contrôle également la pollution des sols avant d'installer ses moutons. Les bergers Florian et Romane leur rendent visite régulièrement. L'éco-pâturage est une pratique ancestrale, les petits moutons respectent l'environnement et ils sont moins bruyants que des tondeuses. Greensheep calcule le nombre de moutons nécessaires pour chaque site. De plus, leurs déjections fertilisent le terrain. Les insectes et les oiseaux reviennent plus facilement sur le site, car ils ne sont plus effrayés par les machines. D'ailleurs, des apicultures ont installé leurs ruches sur un site entretenu par Greensheep. « Nos clients réalisent en moyenne 25 % d’économies sur leur budget de tonte en comparaison à de l’entretien mécanique ». Indique Greensheep.