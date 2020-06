VIDÉO. Municipales 2020 : ce qu'il faut retenir du débat du second tour à Nogent-sur-Oise

Dimanche 28 juin aura lieu le second tour des élections municipales 2020. À Nogent-sur-Oise, trois candidats vont s'affronter : Jean-François Dardenne (LREM), Loïc Pen (Union de gauche) et Gillian Roux (LR).

Le maire sortant Jean-François Dardenne (LREM) devra se battre un peu plus qu'en 2014 pour rester à la tête de la ville de Nogent-sur-Oise. Aux précédentes élections, il avait été élu au premier tour avec 51,4% des suffrages. Cette année, il a récolté 44,2%. Il se retrouve donc en tête pour le moment, mais n'échappe pas au second tour, durant lequel il fera face à Loïc Pen (Union de gauche), qui a obtenu 24,8% des suffrages et Gillian Roux (LR) avec 23,9%.

Il y aura une triangulaire pour le second tour des élections municipales à Nogent-sur-Oise. • © Franck Blancquart / FTV

Remobiliser dans l'entre-deux-tours

Si le maire sortant profite d'une avance confortable, la faible participation introduit, ici comme dans de nombreuses communes picardes, un degré d'incertitude. La campagne a été bouleversée dès la fin février par l'arrivée de l'épidémie de coronavirus, dans cette ville qui faisait partie du premier foyer de contamination français. Une chose est sûre : la faible participation au premier tour. Elle s'élève à 35,6%, neuf points sous la moyenne nationale.

Comme dans les autres communes du "cluster de l'Oise", touchées par le coronavirus bien avant le reste de la France, le taux d'abstention était très élevé à Nogent-sur-Oise au premier tour des élections municipales. • © Franck Blancquart/FTV

Pour les trois candidats présents sur le plateau de France 3 Picardie ce vendredi 19 juin, l'enjeu est donc clair : inciter les électeurs à se rendre aux urnes pour faire une différence. Après deux mandats du maire sortant, "il y a une possibilité de changer, mais il va falloir que les gens aillent voter", soutient Loïc Pen. Le débat va donc se centrer sur l'examen de l'action municipale depuis 2008, Jean-François Dardenne tâchant de faire état d'un "bilan robuste et solide".

Le bilan de la crise sanitaire

À commencer par la gestion de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences au coeur du "cluster" de l'Oise. Cette campagne chamboulée offre à Jean-François Dardenne une première occasion de défendre une action "rapide" de la part de la municipalité. Fermeture des équipements sportifs, des crèches : "des décisions de précaution absolue" dont se félicite le maire sortant, qui salue, pendant le confinement, "une ville en action qui s’est mobilisée".

Face à lui, le médecin urgentiste à l'hôpital de Creil tente de replacer le débat local dans un contexte national. "Partout, les hôpitaux ont été en difficulté, souligne Loïc Pen. Ce qu’on dénonçait depuis des années s’est réalisé et malheureusement, le fameux monde d’après n'est toujours pas là puisque La République en marche [qui soutient Jean-François Dardenne, NDLR] continue sur ses logiques de casse du service public." Il achève ce raisonnement en posant ensuite sa liste comme "un rempart contre cette politique".

Face au choc économique

Rapidement, dans cette commune marquée par un taux de chômage particulièrement élevé (21% en 2016 selon l'Insee, contre 9,7% en moyenne en France métropolitaine), la question économique concentre le débat. "Nous avons d’ores et déjà intégré dans notre projet toute une série de mesures qui vont nous servir d’amortisseur à cette future crise économique et sociale", prédit Jean-François Dardenne. Le maire sortant rappelle que la compétence économique est désormais du ressort de l'agglomération, mais cite, notamment, la tenue d'un chantier d'insertion à l'automne.

"Il ne suffit pas de faire le constat", assène de son côté Loïc Pen, qui propose la mise en place d'une "cellule d'écoute et de crise" à destination des entreprises en difficulté. "Il faut que les élus aient ce rôle d’aller défendre les emplois existants et obliger à des moratoires sur les emplois et voir quelles solutions on a", appuie-t-il, citant l'exemple du site ArcelorMittal de la commune voisine de Montataire.

Déjà mentionné par l'intervenant précédent, le projet de Barreau Creil-Roissy représente une opportunité à investir pour Gillian Roux. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette nouvelle facilité de déplacement se transforme en opportunité de développement économique", assure la candidate.

Déficit ou investissements ?

En termes de gestion locale, la candidate Les Républicains s'inquiète "d'une situation financière extrêmement préoccupante", soulignant, graphique à la main, une augmentation de la dette municipale lors des deux précédents mandats. "Il y a deux moyens de combler les déficits : plus d’impôts ou moins de dépenses. Nous ne voulons pas augmenter la fiscalité donc nous ferons attention aux dépenses", promet Gillian Roux.

"Ça correspond à des investissements", se défend Jean-François Dardenne. Point concédé par Loïc Pen, qui reproche toutefois le recours aux emprunts et les intérêts induits : "On a des modes de gestion qui montrent qu’il n’y a pas de prévision de trésorerie. On est toujours en train de courir et on fait même des prêts relais, à des taux qui sont aujourd’hui bien au-dessus du marché."

Parmi les projets ouverts à discorde, la construction d'un nouveau groupe scolaire "promis en 2014", pointe Gillian Roux. Selon les candidats d'opposition, sa réalisation n'a que trop tardé, tandis que Jean-François Dardenne souligne l'ouverture de 31 classes supplémentaires dans le cadre des obligations de dédoublement, reprochant respectivement à ses interlocuteurs des "lunettes idéologiques" ou un "masque de réalité virtuelle".

La gestion de l'urbanisme

Tous trois s'accordent sur la nécessité de cette construction, liée à la croissance démographique de la ville. Mais l'interprétation de cette dernière diffère d'une liste à l'autre. "Ça donne le vertige", affirme Gillian Roux, qui regrette la densité de population sur la commune et appel à l'arrêt des constructions d'immeubles. "Nous voulons une ville à taille humaine. L’immobilier a perdu beaucoup de sa valeur en quelques années à Nogent."

"On a eu une pratique de construction à tout-va sans qu’on adapte l’offre, les infrastructures de notre ville", abonde Loïc Pen, qui appelle à un moratoire effectif sur les nouveaux logements. Une interprétation réfutée par le maire sortant : "Quand M. Pen dit : "On a augmenté la population, on a augmenté la population.", moi je dis : "On a retrouvé de l’attractivité."."

Préservation du cadre de vie ou croissance démographique ? À Nogent-sur-Oise, la question est d'autant plus cruciale que Jean-François Dardenne a désigné l'écologie comme l'un des grands axes de sa campagne. "Nous avons une belle ville, des atouts nature très importants. Nous entendons bien non seulement les préserver mais aussi les développer", promet-il, citant l'exemple du marais Monroy. Ses opposants se concentrent sur la question des mobilités, s'accordant sur la nécessité de développer les accès cyclables et, pour Loïc Pen, évoquer un projet de gratuité des transports en commun à l'échelle de l'agglomération.

Revoir le débat du second tour à Nogent-sur-Oise

Jusqu'au 26 juin, retrouvez chaque soir à 18h, du lundi au vendredi, les débats d'entre-deux-tours sur l'antenne de France 3 Picardie.

Le 28 juin, les soirées électorales organisées par France 3 débuteront dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats. Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.