Municipales : à Beauvais, Compiègne et Creil, les bureaux de votes fermeront une heure plus tard

#Coronavirus #Municipales2020

Pour voter, adoptez les bons gestes :

▶️apportez votre stylo à billes, couleur bleue / noire ;

▶️apportez votre bulletin de vote (reçu par courrier) ;

▶️privilégiez les horaires de moindre affluence à #Beauvais (8h-9h, 13h-15h et 18h-19h). pic.twitter.com/jyTwyBm9st — Ville de Beauvais (@villedebeauvais) March 13, 2020

Les conseils pour le bon déroulement du vote

Les procurations facilitées

[Comment remplir sa #procuration]

Vous souhaitez établir une procuration pour les #electionsMunicipales2020, avant de vous présenter au commissariat de #police, à la #gendarmerie_80 ou au #tribunal d'instance nous vous expliquons comment faire : suivez le guide en images. pic.twitter.com/149RMOulC3 — Police nationale 80 (@PoliceNat80) February 3, 2020

En pleine crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, le premier tour des élections municipales aura quand même lieu ce dimanche 15 mars.Des mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement des votes. Dans les villes de Beauvais, Compiègne et Creil, les bureaux seront ouverts jusqu'à 19h. Soit une heure plus tard que l'heure habituelle de fermeture des autres villes.Ceci permettrait de faciliter l'accès à ceux qui souhaitent voter. Il est en effet recommandé d'éviter les pics d'affluence (à l'ouverture des bureaux de vote, en fin de matinée ou à partir de 16h).Les électeurs devront également essayer de conserver leurs distances avec les personnes se situant dans la liste d'attente et limiter les contacts physiques avec les membres du bureau de vote. Un marquage au sol pour chaque étape du vote doit d'ailleurs être réalisé dans chaque bureau.Il est aussi conseillé d'amener son propre stylo pour émarger ainsi que de se laver les mains le plus régulièrement possible.Il est possible d'établir une procuration de vote jusqu'au jour même du scrutin. Cependant, l'autorité compétente peut la refuser si elle est trop tardive. Si la procuration n'arrive pas à temps pour le premier tour, elle reste valable pour le second.Cette année, des dispositions particulières ont été prises pour assouplir les règles d'établissement des procurations de vote.Un officier de police judiciaire (OPJ) peut se déplacer au domicile des personnes âgées ou malades pour établir la procuration. En revanche, depuis lundi 9 mars, pour les maisons de retraites ou les EHPAD, ce sont les directeurs d'établissements qui sont désignés par un OPJ et le juge afin de collecter les demandes de procuration.