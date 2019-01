Mur des cons : l'ex-présidente du Syndicat de la magistrature condamnée pour injure contre le père d'A-Lorraine Schmitt

Seule victime à avoir obtenu gain de cause

Parmi les photos affichées sur le "Mur des cons" du Syndicat de la magistrature figurait, une jeune femme assassinée en 2007 dans le RER D par un récidiviste.C'est parce qu'il a critiqué "le laxisme de la justice française et l'irresponsabilité des magistrats qui remettent en liberté des récidivistes alors qu'ils n'ont même pas fini leur peine" que ce général à la retraite, habitant dans l'Oise, s'est retrouvé selon lui sur ce mur.Laavait été révélée par un journaliste de France 3 en avril 2013. Y figuraient notamment des politiques, essentiellement de droite, mais aussi des magistrats et des journalistes.Le tribunal correctionnel a estimé que Françoise Martres, "éditrice" du "Mur" car présidente du syndicat à cette époque, a bien commis, et que les faits n'étaient pas prescrits, contrairement à l'appréciation du parquet et de sa défense.Cependant, pour(plaintes incomplètes, constitutions tardives de partie civile...), il a relaxé Mme Martres s'agissant des poursuites engagées par des politiques de droite et d'extrême droite dont les portraits étaient épinglés sur ce panneau.Le général Philippe Schmitt, est donc seul à avoir obtenu pleine satisfaction. Pour injure publique contre lui, Françoise Martres a été condamnée à, ainsi qu'à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre des frais de justice.