Nanteuil-le-Haudouin : ils vendaient de la drogue aux abords de la salle communale

C'est à la suite du signalement du maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin qu'une enquête diligentée par le parquet de Senlis a été ouverte au mois de mars dernier. La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Senlis a mené des investigations qui ont permis de constater l'existence d'un trafic de stupéfiants au niveau de la salle communale dans un quartier résidentiel.



Trois individus s'adonnaient régulièrement à la vente de drogue dans ce lieu soit de manière simultanée, ou en se relayant. Le 8 juillet ils ont été pris en flagrant délit.Trois personnes ont été déférées au parquet de Senlis. Le 11 juillet, deux ont été jugées en comparution immédiate et condamnées à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis de mise à l'épreuve pendant 2 ans. Elles ont été écrouées à la prison de Beauvais. Deux véhicules et de l'argent ont été confisqués. Quant au troisième individu, il a été placé sous bracelet électronique au moment des faits et condamné à une peine de 15 mois assortis d'un mandat de dépôt.