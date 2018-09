National : Chambly s'impose face au relégué Bourg-en-Bresse et reste invaincu

@FCCOISE s’impose 1-0 sur la pelouse de @FBBP01 ! 4ème victoire consécutive



Le buteur du jour : Ottman DADOUNE !!



Le @FCCOISE est la seule équipe invaincue cette saison !



Merci pour votre soutien ! #FBBPFCCO #NationalFFF pic.twitter.com/KkGGLCI59W — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) 22 septembre 2018

Chambly fait décidément un très bon début de saison. Après 7 rencontres, le club de l'Oise n'a toujours pas essuyé de défaite, ce qui ne lui était encore jamais arrivé. Samedi 22 septembre, le FC Chambly a battu Bourg-en-Bresse 1-0.Les Camblysiens peuvent être fiers : il y a quelques mois encore, Bourg-en-Bresse évoluait en Ligue 2, l'antichambre de l'élite. Tout comme Quevilly-Rouen, relégué également, et battu également par Chambly. Et tout comme Tours, troisième relégué, pas vaincu mais pas vainqueur non plus face à Chambly (0-0).Depuis le début de la saison, Chambly n'a encaissé que trois buts. Face à Bourg-en-Bresse, c'est Ottman Dadoune qui a marqué à la 20ème minute, offrant à son équipe sa quatrième victoire consécutive. Le FCC grimpe ainsi à la troisième place du classement, à égalité avec Lyon-Duchère, derrière Laval et Boulogne. S'il est encore trop tôt pour crier victoire, il est plus que jamais possible de rêver à la montée en Ligue 2.Prochain match vendredi 28 septembre à domicile, contre Drancy.