Neige : les bénévoles de la Croix Rouge distribuent des kits alimentaires aux stockés de la Sanef

A partir de ce soir, pour le 3ème jour consécutif la @CroixRouge est mobilisée aux côté des équipes Sanef et Sapn pour distribuer des kits alimentaires et boissons chaudes aux stockés sur nos réseaux. Merci aux bénévoles !! pic.twitter.com/IhwllLtNfQ — Réseau Sanef (@sanef_autoroute) 9 février 2018

Depuis trois jours, les camions sont interdits de circuler sur le réseau Sanef à cause de la neige et du verglas. Les bénévoles de la Croix Rouge se mobilisent pour apporter des kits alimentaires et des boissons chaudes aux camionneurs qui sont bloqués dans leur cabine.Des zones de stockages de poids-lourds sont activées sur L’A26 à l’aire de Péage de Setque vers Calais. Sur L’A16 sur la zone de Hardelot dans le sens Paris/Calais.La zone de stockage de poids-lourds est toujours active vers Paris à la barrière de péage de Chamant.Également, les poids-lourds sont interdits de circuler sur l’A16 en direction de Paris, à partir d’Amiens, une zone de stockage est mise en place Amblainville.