Neige : les zones de stockage des camions sont en cours de désactivation

Actuellement, les situations sont maîtrisées sur les Hauts de France mais les conditions de conduite peuvent rester délicates sur l’est de la région plus précisément sur la nationale 2.Les camions vont quitter leur zone de stockage. Et suite à l’évolution favorable des conditions météorologiques les interdictions de circulation sur et vers la région parisienne vont être levées à compter de 18h00.Pour une infographie sur les conditions et l’état des routes, vous pouvez cliquer ICI