Neige : les zones de stockage poids lourds mises en place par la Sanef

sur l’A1 : au niveau des péages de Chamant, de Fresnes et à hauteur du Parc Astérix et de Chevrières

sur l’A2 : au niveau du péage d’Hordain

sur l’A26 : au niveau du péage de Setques

sur l’A4 : au niveau des barrières de péage de Montreuil-aux-Lions et de Coutevroult,

sur l’A13 : au niveau des péages de Buchelay et d’Heudebouville.

sur l’A16 : au niveau du péage d’Amblainville en direction de Paris et entre les diffuseurs du Touquet (N°26) et de Berck (N°25) dans les deux sens de circulation.

Neige, températures hivernales et risques de pluies verglaçantes

Le groupe Sanef communique sur la mise en place de d'aires de stockage pour les camions de plus de 7,5 tonnes qui ont interdiction de circuler. Les autorités préfectorales ont pris de nouvelles dispositions pour interdire la circulation des camions en Ile-de-France en raison des conditions météorologiques à venir, à compter de vendredi 9 février 5h du matin au samedi 10 février à 12h. La vitesse est limitée à 80km/h et les manoeuvres de dépassement sont d’ores et déjà interdites.Le groupe Sanef réalise avec les forces de l’ordre la mise en oeuvre des zones de stockage de poids lourds sur ses principaux axes et recommande de respecter les consignes en restant extrêmement vigilants aux équipes présentes sur autoroute pour organiser les stationnements.le groupe Sanef prépare la nouvelle mise en oeuvre des zones de stockage poids lourds sur ses principaux axes, en amont de l’Ile-de-France :Des mesures de filtrages seront mises en oeuvre au niveau des jonctions A16/A29 et A29/A1 à partir du 9 février à 2h du matin.Réalisées par les forces de l’ordre, ces déviations obligeront les poids-lourds à éviter la région Parisienne en les dirigeant vers l’Ouest par A29/A28 en direction de Rouen et vers l’Est via l’A26.Les précipitations attendues ces prochaines heures vont compliquer les déplacements dans les départements déjà concernés par l’alerte météo déclenchée au début de la semaine.En Seine-Maritime et dans l’Eure, la perturbation est annoncée pour vendredi 9 février à partir de 4h00 et jusqu’en soirée. Dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, elle sera de plus longue durée, de vendredi 9 février 06h00 à samedi 10 février milieu de journée. Cette perturbation évoluera vers l’Est de milieu de matinée ce vendredi 9 février jusque samedi 10 février courant de matinée.Les autoroutes Sanef et Sapn seront touchées par ce nouvel épisode avec localement un cumul de 2 à 3 cm de neige et de très probables pluies verglaçantes à l’arrière du front neigeux. Ce phénomène est particulièrement dangereux car difficile à traiter et doit amener les conducteurs à stopper leur trajet en s’arrêtant en sécurité sur une aire de service ou de repos. Le groupe Sanef incite ses clients à suivre ces consignes diffusées à l’antenne de radio Sanef 107.7 et sur les panneaux lumineux pour préserver leur sécurité, celle des autres conducteurs et celle des agents en intervention.flash info trafic sur Sanef 107.7 (Application mobile Sanef 107.7 ou sur le site sanef.com)carte info trafic sur www.sanef.com Sanef direct au 09 708 08 709 (appel non surtaxé).Suivre la situation sur les fils twitter: @sanef_autoroute @sapn_autoroute