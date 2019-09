Le New York Times s’intéresse au combat du maire de Laigneville contre la désertification médicale

"Ils risquent de passer début octobre, je les attends"

Christophe Dietrich est devenu un maire très médiatique en France. Ses actions pour lutter contre la désertification médicale ont désormais un écho outre Atlantique."Deux journalistes du New York Times ont appelé ma secrétaire. Au début, j'ai cru que c'était une blague", raconte l'élu. "Le lendemain, je les ai rappelés.Ils m'ont dit qu'ils préparaient un article sur la désertification médicale en France et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi une commune comme Laigneville, qui n'est située qu'à 60 km de Paris, souffre du déficit de médecins. On a discuté durant une demi-heure. Je leur ai expliqué pourquoi j'avais pris un arrêté interdisant de "mourir à son domicile" en 2017 pour dénoncer la pénurie de médecins".Des actions qui ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, Christophe Dietrich se félicite d'avoir dans sa commune de 5000 habitants le plus gros cabinet de télémédecine en terme de fréquentation . Les consultations sont gratuites pour tous les citoyens laignevillois, mais également des communes alentour."Ils m'ont également demandé ce qu'il serait bon de faire pour inverser la tendance et que les villes ne subissent pas de carences pour l'accès aux soins de leur population".En mai 2017, Christophe Dietrich l avait expliqué dans un long post Facebook pourquoi il avait pris cet arrêté Les deux journalistes du New York Times ont dit qu'ils pourraient venir à Laigneville la semaine prochaine pour les besoins de leur article. En attendant, Christophe Dietrich continue à proposer des solutions pour combattre la désertification médicale. Il propose notamment d'appliquer aux médecins le même régime d'installation que les pharmaciens.