Nikola Petkovic, meilleur buteur de la D1 serbe, premier transfert international du FC Chambly

Déjà un joli CV

Encore d'autres recrutements à venir

"On en a bavé pour l'avoir. On a eu des doutes et les discussions ont été longues. Mais on savait aussi que la décision se prendrait à la fin du championnat serbe qui a eu lieu fin juin. Et depuis jeudi soir (le 2 juillet, ndlr), on sait qu'il acceptait de signer chez nous."Il, c'est Nikola Petkovic, la nouvelle recrue de FC Chambly et la première internationale. L'attaquant du FK Javor portera le numéro 21. Après trois mois de tractations avec le club du joueur de 23 ans. "On a monté une cellule de recrutement il y a un an et demi, explique Fulvio Luzy, le président du club. On regarde pas mal de matches dans les pays de l'Est. Et c'est comme ça qu'on a repéré Nikola. Il intéressait d'autres clubs étrangers qui le voulaient aussi. Mais on a été plus persuasifs et on a bien vendu la Ligue 2 française : on a insisté sur le fait que c'est un bon tremplin pour un joueur de son âge et qu'elle est très médiatisée. Et il y a la proximité de Chambly avec l'aéroport d'Orly : en deux heures, il est a Belgrade".Nikola Petkovic a un joli CV : meilleur buteur de la Super Liga (D1 serbe) en 2019-2020 avec le FK Javor, il a marqué 16 buts en 29 matchs. Lors de la saison précédente, il était deuxième meilleur buteur de la D2 serbe avec 22 buts en 31 matchs, toujours avec le FK Javor, qui fut alors promu en D1.Nikola Petkovic a expliqué dans un entretien téléphonique avec le club pourquoi il a choisi le FC Chambly : "La France est championne du monde de football, c’est un pays qui fait rêver le jeune joueur que je suis, dit-il. Quand on m’a parlé de Chambly, je me suis tout de suite renseigné sur le club, la ville, la Ligue 2 française…. Le FC Chambly a une histoire incroyable. On ne m’en a dit que du bien. C’est un très grand bonheur de signer à Chambly."Désormais sous contrat pour trois ans, le Serbe vient seul en France "mais on a déjà contacté la communauté serbe de Paris pour qu'il ne se sente pas seul", confie Fulvio Luzi.Nikola Petkovic est la septième recrue du FC Chambly après Lucas Camelo, défenseur central, Cyril Zabou, milieu offensif ; Bradlay Danger, défenseur, les transferts définitifs de Correa et El Hriti et Lorenzo Callegari, milieu défensif. Si ce dernier arrive d'Avranches en National, il a été formé au PSG et a même joué quelques minutes en Ligue 1.La moyenne d'âge de ces joueurs : 22 ans. Et reprise du championnat le 22 août. "On a encore du monde à venir sur des postes à l'avant, confie Fulvio Luzy. Encore un ou deux attaquants qui vont arriver des pays de l'Est également. Actuellement, on a un effectif de 28 joueurs mais il va y avoir des départs : quatre exactement dont deux transferts possibles."