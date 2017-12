Noailles (Oise) : un homme mis en examen pour viols sur mineur

Ce sont des policiers allemands, alertés par le téléchargement massif d'images pédopornographiques sur une adresse IP située à Noailles, qui ont prévenu la gendarmerie locale. Les militaires ont pris le relais et ont pu arrêter, jeudi 28 décembre, un quadragénaire suite à une perquisition menée à son domicile.



Sur son ordinateur, les gendarmes ont découvert de nombreuses photos et vidéos d'ordre pédopornographique, mais surtout des images très suggestives de l'homme en compagnie d'un enfant de 12 ans. Il s'agit d'un garçon dont le suspect avait régulièrement la garde.



Lors de sa garde-à-vue, le mis en cause a admis avoir violé cet enfant, qui s'avère être le fils d'un ami.



Un procès d'ici plusieurs années

L'affaire est en cours d'instruction. Cette étape, dans le cadre d'affaires criminelles, peut durer jusqu'à 18 mois. D’autres enfants pourraient être entendus dans les prochains jours. Le quadragénaire devrait être jugé d'ici 3 ou 4 ans. Selon son avocate Catherine Cleuet, l'homme risque jusqu'à 20 ans de prison. Il s'agirait de sa première condamnation.



Une expertise psychiatrique sera menée lors de sa détention provisoire.





A lire aussi