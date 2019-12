Pour Noël, les Petits frères des pauvres organisent un repas pour les personnes âgées isolées en Picardie

Partager un repas de Noël

© Véronique Bollé

"Des personnes formidables"

Des histoires d'amour

Face à l'isolement des personnes âgées, il y a les Petits Frères des Pauvres. Comme chaque année à la période de Noël, l'association créée en 1946 (1961 dans les Hauts-de-France), organise diverses actions à l'approche des fêtes."Noël est un moment de partage", souligne Blandine Binet, coordinatrice de développement social de l'association. C'est pourquoi, depuis maintenant trois ans, l'antenne picarde des Petits frères des pauvres organise un repas de Noël au château d'Achy, dans l'Oise. L'occasion pour les bénévoles et les personnes qu'ils accompagnent de se retrouver en ce jour de fête."On se réunit autour d'un bon repas pour fêter Noël" sourit Véronique Bollé, bénévole depuis six ans. Coupe de champagne, foie gras, chapon aux morilles, plateau de légumes et traditionelle bûche de Noël. Voilà ce qu'ont pu déguster les 70 personnes invitées à fêter Noël cette année. Des airs de musiques populaires rythment le repas. Munis de carnets de chant, chacun peut fredonner ses chansons préférées. La bonne ambiance est au rendez-vous.Dans toute la région des Hauts-de-France, 512 bénévoles rendent régulièrement visite à des personnes âgées isolées. Pour Noël, ils ne dérogent pas à la règle. Ils étaient 25 ce mercredi 24 décembre à partager leur repas avec 45 personnes âgées, qui sans eux, auraient passé Noël seules.S'en suit la distribution des cadeaux. Chaque bénévole en a prévu un qu'il offre à la personne âgée qu'il accompagne. "Chacun cherche à offrir un cadeau personnalisé" précise Véronique Bollé."Notre but est d'offrir de l'attention à ces personnes en manque de considération par la population", explique-t-elle. Ce sont des personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes, qui ont perdu confiance en elles...". Cette infirmière à domicile concède avoir "toujours été attirée par les personnes âgées". Elle s'est rendue compte, au travers de son travail, que ces personnes ressentent souvent, le besoin de parler. "On rencontre des personnes formidables, qui ont eu des vies riches, raconte-t-elle. Je m'occupais d'une dame qui était une ancienne chanteuse. Elle avait fait des concerts, vendu des disques... Aujourd'hui, elle se retrouve seule, sans famille, sans amis".L'action de l'association pour Noël ne se limite à ce repas. "Le 26 décembre, nous amènerons une trentaine de personnes au château de Chantilly, pour aller voir le spectacle équestre." rajoute Blandine Binet.C'est par ce genre d'événements au moment de Noël, que l'association permet à ces personnes âgées isolées de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des liens. Véronique Bollé s'amuse : "on a déjà vu naître des histoires d'amour".