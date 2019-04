Un nouveau tweet de la députée de l'Oise Agnès Thill choque Castaner qui lui répond

Les mots qui blessent, les paroles qui ostracisent disqualifient - toujours - leurs auteurs et leurs thèses.

Chacun de tes tweets t’éloigne de ce que nous sommes, de nous, mais pire, ils t’éloignent des valeurs que tu penses servir. pic.twitter.com/4PuNZZTEeN — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 avril 2019

Suite aux nouveaux propos inacceptables de ma collègue Agnès Thill, hier sur Twitter, j'ai décidé de saisir @gilleslegendre afin que le groupe @larem_an se saisisse de cette affaire et prenne les décisions qu'il convient.

Ma lettre ouverte ⤵️ pic.twitter.com/nyJSeLE1SG — Damien ADAM (@damienadam76) 24 avril 2019

Reprenant un article du journal Tétu qui fait part du "coming out médiatique", du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education Gabriel Attal, la députée LREM de l'Oise Agnès Thill a twitté: "Au moins, la couleur est annoncée. #bioéthique en juin". Ce nouveau dérapage a choqué Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur a répliqué par un tweet : "Les mots qui blessent, les paroles qui ostracisent, disqualifient - toujours - leurs auteurs et leurs thèses. Chacun de tes tweets t'éloigne de ce que nous sommes, de nous, mais pire, ils t'éloignent des valeurs que tu penses servir".D'autres députés LREM ont réagi à ce nouveau tweet d'Agnès Thill. Et la liste des députés du groupe de la majotité qui demandent son exclusion s'allonge. Elle est depuis plusieurs mois dans le collimateur de son parti à la suite de ses prises de positions sur l'ouverture de la PMA, aux couples lesbiens et aux femmes seules. Un sujet qui est inscrit dans la révision des lois de bioéthique, celle-ci doitêtre présentée avant l'été en conseil des ministres.