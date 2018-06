De nouveaux radars à l'étude dans l'Oise

[Sécurité routière] Les forces de l'ordre ont encore relevé un nombre d'infractions très important au cours du week-end dernier.



Voici le bilan des opérations de contrôle



Pour rappel, les chiffres ci-dessous ne concernent pas les infractions relevées par les radars pic.twitter.com/UDrbbVYp3N — Préfet de l'Oise (@Prefet60) 13 juin 2018

Plusieurs zones à l'étude

Face à un taux de mortalité sur les routes encore élevé dans le département (215 morts depuis 2015), la Préfecture de l'Oise pourrait mettre en place un dispositif de contrôle plus important.En effet, depuis le début de l'année 2018, 16 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route. "C'est 4 morts en moins par rapport à l'année précédente à la même époque, mais c'est encore un chiffre conséquent", indique la Préfecture.Résultat, des études sont actuellement à l'œuvre pour exercer davantage de contrôles et notamment la mise en place de radars tourelles."Ces radars ont une cabine fixe, mais le contrôle peut être déplacé, c'est un compromis entre le radars fixe et mobile", explique la Préfecture. En clair, les automobilistes ne sauront jamais si les radars fonctionnent ou non.En fonction des demandes des élus et des propositions, la Préfecture établit actuellement un diagnostic des zones à contrôler. "Pour le moment, aucune carte n'est définie, mais le périmètre d'étude est assez large", affirme la Préfecture.En prime de la limitation de vitesse à 80 km/h, le nombre de radars qui est actuellement de 60 dans le département pourrait donc doubler.Selon une étude établie sur les 4 premiers mois de l'année, 25% des suspensions de permis sont liées aux excès de vitesse et 49% liées à l'alcool au volant.