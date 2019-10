84 véhicules sortis du lit de la rivière Oise lors de la dernière campagne de relevage

La rivière Oise devient un véritable cimetière d'épaves

Dans un post Facebook, la gendarmerie de l'Oise annonce le résultat d'une nouvelle campagne de relevage dans la rivière Oise. Assistées de dépanneurs, la brigade fluviale de la gendarmerie de Noyon et les Voies navigables de France ont extirpé de l'eau 84 épaves de véhicules en rive droite, sur un rayon qui va de la commune de Montataire jusqu'à Verberie.Cette opération a durée 13 jours avec une moyenne de 6,5 véhicules par jour.Un post qui a fait réagir de nombreux internautes qui se demandent si sur les 84 véhicules repêchés combien sont volés, ou s'il s'agit d'escroquerie à l'assurance. D'autres s'inquiètent des conséquences des épaves qui polluent le lit de la rivière. De plus elles gênent la circulation des péniches.Lors d'une campagne de nettoyage de la rivière Oise, entre avril et juillet 2016 et entre mars et mai 2017, 200 véhicules ont été répertoriés sur 40 km de rivière.