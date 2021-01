La commune d'Appilly dans l'Oise de nouveau inondée

"On n'en peux plus", lance désespérée Julie Lerus, gérante d'un commerce à Appilly. Jeudi 14 janvier, les habitants de cette commune de l'Oise se sont réveillés les pieds dans l'eau. Depuis le 20 décembre, c'est la troisième fois que la commune est touchée par des inondations.

"En février dernier on a été inondé pendant deux mois et demi, se souvient Julie Lerus. Là on voit qu'on se dirige vers le même scénario et rien n'est fait pour empêcher ça". Lassés, les habitants de la commune commencent déjà à s'organiser. "On va finir par pousser une gueulante, parce qu'on ne se fait pas entendre", regrette la commerçante.

Le maire d'Appilly, Michel Léger est tout aussi remonté face à cette situation. Il publie régulièrement des photos de sa commune inondée sur les réseaux sociaux.

Selon lui, le phénomène "devrait se calmer dans la nuit, assure-t-il, avant de se rendre à l'évidence. Vu les intemperries, rien n'est sûr".