Municipales 2020 et crise sanitaire - À Noyon, le vote électronique pourrait bénéficier à la participation au 2nd tour

Noyon, dans l'Oise, est la seule commune de Picardie à posséder des machines électroniques de vote depuis les élections présidentielles de 2007.

La commune en détient huit, une par bureau de vote. Pour l'installer, il suffit de poser cette grande valise sur une table et de l'ouvrir pour libérer l'isoloir intégré. La machine est adaptée aux personnes en situation de handicap moteur et visuel. Elle n'est connectée à l'exterieur que pour son brachement électrique.

Des contacts réduits

"L'électeur vient faire vérifier son identité et le fait qu'il est dans le bon bureau de vote auprès des assesseurs, explique Thomas Vanfleteren, directeur de cabinet de l'actuel maire. Une fois ces vérifications faites, le président du bureau de vote allume la machine. L'électeur appuie sur le numéro correspondant au candidat pour lequel il souhaite voter. Puis il valide son vote. Et c'est terminé."

Pas d'enveloppe ni de bulletin de vote à manipuler. Pas de rideau d'isoloir à ouvrir. Pas d'urne à toucher ni de dépouillement à faire manuellement. Avec la crise sanitaire, ce que l'on pouvait reprocher à ces machines est peut-être en train de tourner à leur avantage. Les quatre candidats en lice pour le second tour reconnaissent tous l'utilité de ce dispositif dans la période actuelle.

Une abstention à 58% au premier tour

Malgré ces atouts, les consignes sanitaires mises en place lors du premier tour vont être renforcées le 28 juin : "Lors du premier tour, il y avait un lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée du bureau de vote et de l'isoloir, détaille Thomas Vanfleteren. Il y avait aussi des crayons à usage unique pour éviter les contacts et la prolifération du virus. Les surfaces des machines de vote sont nettoyées régulièrement. Ces mesures vont être mises à nouveau en place et même renforcées par la mise à disposition d'un masque à l'entrée du bureau de vote. Et les assesseurs seront protégés par des verres plexiglass."

Le 15 mars dernier, lors du premier tour, 58% des Noyonnais n'étaient pas venus voter. L'argument selon lequel la machine de vote électronique limite les contacts pourrait aider à faire baisser ce taux d'abstention.