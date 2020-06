Municipales 2020 à Noyon : une quadrangulaire inédite à l'épreuve de l'abstention

Un premier tour, pour du beurre

Quadrangulaire inédite

Un entre-deux tour à couteaux tirés

À Noyon, comme dans de nombreuses villes de l'Oise, premier département touché par l'épidémie de coronavirus, le taux d'abstention le 15 mars dernier a été très élevé. 58, 5%, des Noyonnais ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote lors du premier tour des élections municipales. Soit un peu plus de trois points au-dessus de la moyenne nationale.Zéro-zéro, balle au centre. Les quatre listes présentes au premier tour le 15 mars dernier se retrouvent donc ce dimanche 28 juin au second, dans le cadre d'une quadrangulaire inédite.Le maire sortant Patrick Deguise (soutenu par LREM) brigue son troisième mandat. Au premier tour, il est arrivé en tête avec 33,1%. Suivent ensuite Sandrine Dauchelle, conseillère municipale d'opposition sortante (LR) avec 25,3%, Olivier Garde (étiqueté DVG par la préfecture mais qui insiste sur le fait d’être "sans étiquette"), conseiller municipal de la majorité jusqu’à sa démission il y a un an, avec 23,7 %.La candidate RN Nathalie Jorand, conseillère départementale suit avec 17,8%. Si sa liste remporte le second tour, Nathalie Jorand n’occuperait pas la place de maire mais la laisserait à Michel Guiniot. Douzième sur la liste, le président du groupe RN au Conseil départemental de l'Oise et vice-président du groupe RN au Conseil régional de Picardie-Nord-Pas-de-Calais ne s’est pas présenté en tête de liste pour éviter une situation de cumul des mandats.Avec une telle abstention au premier tour et une telle dispersion des voix, l’issue du scrutin est difficile à imaginer. La situation est d’ailleurs complètement inédite pour la commune de 13 600 habitants : il n’y avait jusqu’alors jamais eu de quadrangulaire. Un caractère inédit accentué par le fat que les 4 candidats du premier tour se retrouvent tous au second tour. Le 28 juin prend ainsi des airs de 15 mars.La forte abstention lors du premier tour est un enjeu de taille dans cette quadrangulaire. Durant l'entre-deux tour, la campagne a ainsi été rythmée par les vifs reproches des uns aux autres.Il est clair que la participation sera la principale préocupation de ce scrutin. La municipalité mise sur le vote électronique , déjà appliqué au premier tour, pour attirer les électeurs aux urnes, dans le contexte de la crise sanitaire.À Noyon, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h.