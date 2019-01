Neige-verglas : les passagers du train Saint-Quentin/Paris coincés 7 heures en gare de Noyon

C’est ce qui s’appelle prendre son mal en patience… Mercredi 30 janvier, les voyageurs ayant emprunté le train de 4h46 au départ de Saint-Quentin ne sont arrivés à Paris qu’en début d’après-midi. Vers 5h du matin, ils ont dû être débarqués en gare de Noyon après une interruption de la circulation. Selon la SNCF, des arbres tombés sur les voies auraient endommagés des câbles électriques.



Les voyageurs ont été pris en charge par le personnel de la gare. Des bouteilles d’eau et des plateaux repas leur ont été distribués. À cause de la neige et d’une interdiction de circuler, la SNCF n’a pas pu mettre en place des cars de substitution.



Après plus de sept heures d’attente, les passagers du train ont finalement repris leur trajet vers midi. Certains sont retournés à Saint-Quentin, d’autres ont poursuivi leur voyage vers la capitale.



La SNCF invite les passagers concernés à se tourner vers le service client pour obtenir leur remboursement de leur billet.



Ce jeudi 31 janvier, les conditions de circulation sont redevenues normales sur le réseau ferroviaire des Hauts-de-France.