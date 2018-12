Financée par la ville et les commerçants

Neuf ans après, la patinoire est de retour dans le centre de Noyon (Oise)

Pour Noël, les commerçant et élus de Noyon ont décidé d'offrir un joli cadeau aux habitants ! Alors qu'elle avait disparu depuis 9 ans, la patinoire éphémère a refait son apparition sur la place Aristide-Briand, devant le théâtre du Châtelet. L'idée est très appréciée par les plus jeunes, qui tentent de tenir debout. "Je suis tombée quatre ou cinq fois," avoue Anaïs."Je trouve ça génial car tout le monde profite des manèges, petits comme grands, ça change des manèges. Les enfants sont heureux, c'est tout ce qui compte," confie Valérie, une maman. Lydie abonde dans son sens : cette nouvelle animation sont les bienvenues pour elle, surtout "quand c'est accessible et gratuit, ça permet à toutes les familles de venir."Cette patinoire artificielle, installée pendant une semaine, a pu voir le jour grâce à l'office de tourisme, la Municipalité et l'association des commerçants de Noyon qui souhaitent offrir une nouvelle animation au centre-ville pendant les fêtes. Pour y accéder, les cinq animateurs ne demandent aux intéressés qu'une participation financière d' un euro pour la location des patins pendant 30 minutes.Grande de 100 m², elle a attiré près de 900 personnes depuis son ouverture le jeudi 20 décembre. Pour le dernier jour, les organisateurs espèrent attirer plus de 1 000 visiteurs jeudi 27 décembre.: la patinoire est ouverte du 20 au 27 décembre sur la place Artistide-Briand de Noyon (Oise), juste devant le théâtre.