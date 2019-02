Noyon : une maman lance un appel sur les réseaux sociaux pour aider sa fille victime de harcèlement scolaire

De nombreux partages et commentaires

Il n’y a pas que les violences physiques, il y a aussi les « violences psychologiques » et les conséquences peuvent être bien pire qu’on ne le pense... L’harcèlement à l’école n’est pas à négliger autant par les parents que par les professionnels. #NosEnfantsSontNelya pic.twitter.com/h2MvykGtI5 — layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) 30 janvier 2019

Non au harcèlement scolaire & non au racisme ! Nelya , 5 ans traitée de « singe » et par rapport à sa couleur de peau car elle est métisse .. triste histoire à partager ! A l’école elle est pas intégrée , ils l’ont même poussée ou donner des coups de poings#Nosenfantssontnelya pic.twitter.com/2T052Mphtt — Mme Kompa (@EmelyneBpt) 30 janvier 2019



Protocole harcèlement mis en place

"Ils disent que je suis moche, que je ressemble à un singe, ils me tapent alors que je ne leur ai rien fait." Filmée par sa maman, la petite Nélya, 4 ans, témoigne du harcèlement dont elle est victime à l'école.Un mal-être que ses parents remarquent dès le mois de septembre. "Elle est rentrée plusieurs fois de l'école le visage boursouflé, les vêtements déchirés", raconte sa maman sur son compte Instagram professionnel.Les parents tentent en vain de prévenir le personnel éducatif de l'école Joseph-Pinchon de Noyon. Après une sortie scolaire, le papa constate les faits et prévient les enseignants. "On lui a répondu que ce qu'il se passait à l'école restait à l'école", affirme la maman de Nélya.Malgré des courriers envoyés à la direction et à l'inspection académique, la situation n'évolue pas selon les parents. Ils décident alors de raconter leur histoire sur les réseaux sociaux.Les publications sur le compte nelyacompagnie.fr sont largement relayées, notamment par des personnalités comme l'acteur Omar Sy ou le joueur du PSG Layvin Kurzawa.Un soutien précieux pour la maman de Nélya. "Nous ne sommes pas là pour faire le buzz, nous voulons juste que notre fille soit contente d'aller à l'école, nous avons besoin d'être entendus", confie-t-elle toujours sur son compte Instagram.Pour le cas de Nélya, le rectorat a mis en place le protocole harcèlement qui consiste à observer les comportements des enfants sur une période d'une semaine. "Au bout de deux jours, nous avons été contactés pour nous dire que notre fille était fragile et qu'il fallait qu'elle aille voir un psy", relate la maman.Énième recours, la famille aurait donc déposé plainte à la gendarmerie pour "non-assistance à personne en danger", indique le Parisien.