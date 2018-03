Noyon part en guerre contre les crottes de chiens

© Ville de Noyon

© Ville de Noyon

Noyon tient à son image de ville propre, elle incite vivement ses habitants propriétaires d'un toutou de ramasser leurs déjections. Les agents municipaux ont planté des petites pancartes à message à destination des maîtres. La ville rappelle notamment qu'il existe des distributeurs de petits sacs à crottes."Pourtant, la municipalité souligne dans sa page Facebook que "les services de la ville trouvent encore bien souvent des déjections canines dans des espaces publiques, dans les parcs ou sur les trottoirs." Et d'ajouter que Noyon bénéficie de l’appellation "Villes d’art et d’histoire depuis 1998 .Ne pas ramasser les crottes de votre chien va vous coûter cher à Noyon. Si votre chien fait ses besoins sur le trottoir ou dans un lieu public, et que vous ne ramassez pas, il vous en coûtera 17 euros d'amende.