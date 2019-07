Noyon préfère “APIcité” au label Villes et Villages Fleuris

Au dernier concours des villes et villages fleuris Noyon s'est vue attribuée deux fleurs. La ville a perdu une fleur en 2018 après 25 ans de participation. Lors du dernier conseil communautaire du Pays du Noyonnais présidé par le maire de Noyon Patrick Deguise (LREM), il a été voté que la cité de Saint-Eloi et de Jean Calvin va concourir au Label APIcité. Ce dernier a été lancé en 2016 par l'Union Nationale de l'Apiculture Française pour récompenser les politiques locales en matière de protection des abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages.La ville de Noyon va installer des ruchers sur les toits de certains bâtiments ainsi que dans des vignobles. Elle mènera également des actions pédagogiques auprès des écoliers.En 2018, 45 collectivités ont été récompensées pour leurs actions en faveur des abeilles avec le label APIcitéLa ville d'Amiens a été labellisée en 2016.