À Noyon, le street art rend hommage aux personnalités de la ville

La fresque représentant Charlemagne, "l'empereur à la barbe fleurie". / © Pierre Fougerat

Le portrait de Jean Calvin, à l'entrée de Noyon. / © Pierre Fougerat

Nowart a réalisé une démonstration de graffiti sur cellophane après l'inauguration des deux œuvres. / © Pierre Fougerat

Aujourd'hui cité paisible de l'ouest de l'Oise,. Le fameux Saint-Éloi de la comptine Le Bon roi Dagobert y fut évêque au VIsiècle, Charlemagne fut sacré roi des Francs en 768 dans la cathédrale de la ville, de même qu'Hugues Capet deux siècles plus tard. Et, avant de devenir l'une des figures emblématiques de la Réforme protestante au XVIsiècle, Jean Calvin a vu le jour à Noyon en 1509.Ce patrimoine particulier s'exhibe désormais à l'entrée de la ville grâce à deux grands portraits trônant devant l'entreprise Pavillons d'Île-de-France, sur le rond-point d'Hexham. Réalisées par l'artiste Nowart , ces tableaux de rue, riches en couleurs et ornés de cadres dorés, représentent Charlemagne et Calvin. Les deux oeuvres de street art, offertes par l'entreprise, ont été conçues par Nowart dans un jardin compiégnois et inaugurées ce 18 septembre à 14 heures.Célèbre pour ses fresques et pour sa signature fleurie, Nowart a mené son projet Fleurs du monde sur trois continents, du Sénégal au Chili en passant par l'Afrique du Sud et la région parisienne. Calvin et Charlemagne n'ont pas échappé à cette fantaisie : les deux personnages y sont représentés au milieux de nombreuses fleurs. Ces deux portraits s'inscrivent dans la continuité du label Art&Histoire décerné à la ville de Noyon en 1998.