Oise : un automobiliste renverse un garçon de 12 ans et prend la fuite

Une enquête ouverte pour retrouver l'automobiliste

Alors qu'il sortait d'une cour profitant sans doute de son week-end, un garçon de 12 ans a été renversé par une voiture, ce samedi 30 mars, peu après 15h. L'accident s'est produit rue Saint-Hubert, à Brétigny, village situé à l’est de Noyon.Le jeune garçon serait grièvement blessé et a été héliporté d'urgence au centre hospitalier d'Amiens, a indiqué le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS). Sur place, cinq sapeurs-pompiers ainsi qu'une ambulance ont été mobilisés.De son côté, le conducteur lui a pris la fuite au volant d'une BMW noire, modèle X5, en direction de Cuts/Blincourt. L'homme serait âgé d’une quarantaine d’années et serait de type européen, selon le Courrier Picard Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie. Pour toutes informations pouvant permettre l'avancée de l'enquête, les forces de l'ordre invitent les personnes à contacter la brigade de Noyon au 03 44 93 39 17.