Polémique du tabac à la Maison de la presse de Noyon : et si tout le monde avait tort ?

Une histoire de tabac enflamme les premiers mois de mandat de la nouvelle maire de Noyon (Oise), Sandrine Dauchelle (LR), avec l’opposition qui souffle sur les braises. La Maison de la presse du centre-ville, à la recherche d’un repreneur, se dit condamnée par la municipalité, qui lui refuse un argument de poids : le droit de vendre du tabac, activité plus profitable, en plus des livres.



Suite à la faillite d’un bar-tabac voisin, le Balto, l’ancienne municipalité en avait racheté la licence IV de débit de boisson en promettant à la Maison de la presse - via une "attestation" soumise entre les deux tours de l’élection municipale - de la lui revendre, en y liant l’activité de débit de tabac. "Il y en a 1500 qui l’ont fait en France et c’est grâce à ça qu’elles tiennent", affirme Philippe Bidault, copropriétaire du commerce.

Désillusion lors du dernier conseil municipal : la licence sera revendue aux repreneurs du bar, pas à la Maison de la presse, pour des raisons juridiques.

Je ne fais pas de promesses que je ne peux tenir. Juridiquement, on nous a formellement indiqué que ce n’était pas possible. Alors j’ai tranché. Je ne suis pas une maire fantaisiste. Sandrine Dauchelle, maire de Noyon



Un fiasco prévisible

La réglementation des débits de tabac est complexe, mais trois règles fondamentales peuvent être posées : c’est l’État qui donne les autorisations ; tout débit de tabac doit être annexé à un commerce existant ; et tout commerce y est éligible, sauf les pressings et boucheries.

Une Maison de la presse peut donc très bien former une demande. Celle de Noyon aurait toutefois peu de chance d’obtenir gain de cause, puisqu’il existe suffisamment de débits de tabac dans la ville au regard de sa population.

En revanche, d’après nos échanges avec les services des douanes de Picardie, le rachat de la licence IV du Balto ne lui aurait servi à rien : la vente de cette licence ne peut pas emporter avec elle l’activité de débit de tabac. Philippe Bidault en aurait été informé mais serait en désaccord avec cette lecture de la réglementation. À noter qu’en l’état, les nouveaux propriétaires de la licence n’auront donc pas de droit automatique à vendre du tabac : ils devront formuler une nouvelle demande aux douanes.

Au final, il était juridiquement envisageable de vendre la licence IV aux repreneurs du bar tout en leur demandant de ne pas postuler à l’activité tabac, et de transférer celle-ci à la maison de la presse. D’autant qu’un tel transfert intra-communal eut été de la compétence de la mairie.

Une option de compromis que personne n’a manifestement envisagée. Sandrine Dauchelle est d’ailleurs bien en peine d’expliquer quels sont les projets des investisseurs pour l’immeuble qu’ils rachètent : "Je peux me renseigner si vous le souhaitez."



Boules puantes

Au-delà du débat juridique, Philippe Bidault ne cache pas son amertume. Pour lui, la nouvelle édile veut surtout faire table rase du passé, et favoriser ses proches.

On a l’impression qu’elle est dans la rancœur par rapport à son prédécesseur. Nous, on ne fait pas de la politique. Si elle nous avait dit dès le départ qu’elle avait des personnes à servir en premier, on aurait fermé et voilà ! Mais elle nous a amusé, pour finalement rétrocéder la licence à des investisseurs, qui font un placement, et qui habitaient pendant des décennies à côté de chez elle. Philippe Bidault, copropriétaire de la Maison de la presse



"Je ne les connais pas du tout, ça fait partie des rumeurs de mes opposants, dément catégoriquement Madame le maire. Je fais les choses sans esprit partisan. S'il y a polémique, c’est parce que Patrick Deguise et Olivier Garde (l’ancien maire et l’ancien conseiller animation, ndlr) se sont engouffrés là-dedans pour mon début de mandat."

Ultime critique : le prix de revente de la licence, 5 000 euros, alors qu’elle avait été achetée plus du double. Explication de Sandrine Dauchelle : "Trois licences avaient été achetées par l’ancienne équipe depuis 2010, à 11 000 euros, 5 000 euros et 0 euro ; on a divisé par trois pour ne léser personne." Outre la licence vendue aux repreneurs du Balto, deux autres sont en effet cédées à l’hôtel du Cèdre (qui réclamait depuis longtemps le droit de proposer un verre à ses clients) et au restaurant-cave à vins Les Ange-Vins.



Fermeture en février ?

La polémique a été largement relayée par la presse et sur les réseaux sociaux. Une pétition a rassemblé plus de 700 signatures à ce jour. L’ancien maire Patrick Deguise (LREM) en a fait sa couverture de page Facebook.



Quelle qu’en soit la cause, la Maison de la presse de Noyon est menacée. "Avec toutes ces tergiversations, notre repreneur s’est désengagé", se désole Philippe Bidault.

La maire de Noyon enjoint les copropriétaires à modifier leur annonce immobilière, qui faisait mention d’une licence IV. "Ce n’est pas de ma faute s’il n’y a pas la queue devant la Maison de la presse depuis quelques années, lâche la maire Sandrine Dauchelle. Je leur ai conseillé de se diversifier en servant de point relais, en vendant du matériel de musique, artistique… Il y a des tas de gens en difficulté en ce moment, et ils ne remuent pas la terre entière."

"On va vers le tribunal administratif, annonce Philippe Bidault. On ne va pas abandonner. Mais cela peut durer plus d’un an. Normalement, il était fortement question que l’on ferme en février. Notre conseil y réfléchit."

Les deux copropriétaires, âgés de 68 et 73 ans, auraient réinjecté 10 000 euros dans le commerce ces deux dernières années, mais n’arrivent "plus à joindre les deux bouts", d’où la mise en vente. Le sort de trois salariées en CDI est dans la balance.