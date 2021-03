Pour redonner accès à la culture, à Noyon dans l'Oise, une association a livré 45 spectacles à domicile

À défaut de pouvoir aller voir des spectacles, d'aller au musée ou au cinéma, à Noyon dans l'Oise la culture vient à vous. Une expérience possible grâce à l'association Yapluk'A créée en fin d'année 2019. Marionnettes, chansons, jonglage, lecture de contes pour les enfants... Les artistes se produisent directement à domicile devant un public ravi. Une représentation d'une quinzaine de minutes qui fait du bien au moral. "C'était vraiment sympa et agréable. En plus c'est adapté pour les enfants, du coup pour nos petits-enfants qui étaient là c'était important pour eux", confie René Renard, habitant de Noyon.

Pour les artistes, l'exercice n'est pas contraignant, bien au contraire. "Nous on vient du théâtre de rue, donc on a quand même l'habitude d'aller chercher les gens sur des formes très intimes, très petites. Mais c'est vrai que la livraison à domicile, cela créé un truc rigolo quand même", souligne Corentin Soleilhavoup.

"C'est une chose que l'on pourrait généraliser"

Forte de son succès en janvier dernier dans plusieurs villages de l'Oise, l'association composée de 5 artistes et 5 bénévoles a organisé une seconde édition à la demande de la ville de Noyon. "On a même refusé du monde parce que l'on devait faire 45 spectacles sur la journée ce qui est énorme. Cela fait 9 à 11 spectacles pour les artistes", indique Cécile Bellina, bénévole de l'association.

Certains comme Flako y voit dans cette expérience une solution pour le monde de la culture actuellement au ralenti à cause de la crise sanitaire. "À l'heure actuelle, c'est l'une des choses que l'on pourrait réinventer, refaire et généraliser. De pouvoir jouer même pour 6 ou 10 personnes dans des conditions extérieures. On pourrait faire ça un peu partout du coup sans qu'il y ait de problème sanitaire."