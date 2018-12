VIDÉO. Quand un patron offrait une croisière sur l'Oise à ses employés, en 1950

Le filmeur et la croisière Guilleminot (La séquence du filmeur 36/40)

Quand un patron offrait une croisière sur l'Oise à ses employés, en 1950

Dans les années 1950, les établissements Guilleminot, à Noyon (Oise), offraient à leurs employés une croisière sur l’Oise chaque année. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable et Olivier Sarrazin

Chers amis, quel bonheur de nous retrouver ensemble sur ce bateau. En fermant les yeux, nous pourrions nous imaginer en Egypte, croisant sur le Nil…Et bien … sans aller si loin, l’exotisme est près de chez nous ! Profitez de cette journée, vous l’avez méritée ! Je vous souhaite un bel et agréable voyage…

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Avec le soutien de la région Hauts-de-France et du CNC ▶ tous les jours sur le site http://hdf.france3.fr, sur Facebook et Youtube

▶ tous les dimanches à la fin du JT 19/20 à 19h25 sur France 3 Hauts-de-France Si vous aussi êtes en possession de films amateurs, films de famille, films d'entreprise, vous pouvez contacter l'association Archipop au 03 44 22 50 55 ou via contact@archipop.org



Paul Bertrand, le filmeur, ingénieur chimiste chez Guilleminot, devint par la suite photographe professionnel.écrit et réalisé par Corine Zongo-Wable et Olivier SarrazinPour les remercier d’une année de travail dans leur belle entreprise, les établissements Guilleminot offrent à leurs employés une croisière inoubliable… sur l’Oise.L’homme élégant à la casquette blanche, c’est, le filmeur. Ingénieur chimiste chez Guilleminot, il devient photographe professionnel et travaille pour l’agence de photographie et de reportage hippique à Chantilly, dans les années 50.Il possède un regard unique, un regard documentaire et, en homme de terrain, il n’hésite pas à prendre des risques pour obtenir le meilleur cadrage.Avant de faire une pause et de pique-niquer, nos jeunes voyageurs prennent le grand air ! Chez Guilleminot, on est heureux quand on est mené en bateau, et cela se voit !