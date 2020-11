Oise : une personne retrouvée morte ensevelie dans un silo

Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre, 70 sapeurs-pompiers ont été mobilisés à Villers-Saint-Frambourg dans l'Oise. Une intervention particulière qui nécessitait de nombreux moyens.Suite à l'effondrement d'un mur dans un bâtiment où étaient stockées plusieurs tonnes de blé, une personne s'est retrouvée ensevelie.Des équipes spécialisées se sont rendues sur place : sauvetage/déblaiement, cynotechniques et un groupe de recherches et d'intervention en milieux périlleux "Cette opération sera longue et nécessite une expertise spécifique", indiquait le SDIS 60 mardi matin. À ce moment là, plusieurs centaines de tonnes de blé avaient été extraites de la cellule de stockage par des engins de récupération spécialisés.Après plusieurs heures de recherche, mardi aux alentours de midi, les pompiers ont pu dégager la victime de la cellule de stockage. Malheureusement elle n'a pas suvécu.