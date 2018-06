Oise : un accident sur l'A1 fait deux blessés dont un grave

Les pompiers de l'Oise sont intervenus ce mardi après-midi suite à un accident survenu sur l'Autoroute A1 dans le sens Paris-Lille.



Une collision entre un poids lourd est un véhicule léger s'est produite à hauteur de Thiers-sur-Thève dans l'Oise.



Deux personnes, qui se trouvaient à l'intérieur de la voiture, ont été blessées. L'une l'est gravement et a été classée en urgence absolue par les pompiers.



Les deux victimes ont été prises en charge et dirigées vers l'hôpital de Compiègne.