Un accident de la route entre deux voitures a eu lieu ce dimanche, aux alentours de 19h30, sur la RD 513, à Rochy-Condé. Le choc entre les deux véhicules a fait 6 blessés : 2 adultes et 4 enfants. Selon les sapeurs-pompiers qui étaient sur place, leur pronostic vital n'était pas engagé."Toutes les victimes ont été transportées vers le centre hospitalier de Beauvais par les véhicules de secours et d'assistance aux victimes", a précisé le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).Pour cette intervention, les sapeurs-pompiers de Bresles et Tillé ont été mobilisés. La gendarmerie était également sur les lieux.