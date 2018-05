Oise : après la pluie vient le beau temps pour les villages

Les habitants se serrent les coudes à Mareuil-la-Motte

Villiers-Saint-Sepulcre

Doucement mais sûrement. Les villages du département de l'Oise se remettent des intempéries survenues dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Pluies torrentielles, coulée de boue, les dégâts ont été impressionnats.A Mareuil-la-Motte, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Compiègne dans l'Oise, la place du village, touchée de plein fouet a été submergée par la boue et est actuellement impraticable. La brocante supervisée par l'Association pour une éducation populaire (APE) et qui devait avoir lieu aujourd'hui a même été annulée.Face à ces dégradations, jeunes comme personnes âgées, hommes comme femmes, les habitants se sont serrés les coudes hier pour nettoyer et redonner à leur village toute sa beauté. Quand certains s'affairaient dans les rues avec leur balai ou leurs tuyaux ou sortaient les bottes et les brouettes pour évacuer la boue, d'autres leurs distribuaient des bouteilles d'eau.Peu importe la tâche, tout le monde s'est retroussé les manches. Des agriculteurs ont même utilisé leur tracteur. Un mouvement de solidarité locale illustrée également par une distribution de bouteilles d'eau.Demain, lundi 28 mai, Sébastien Nancel, conseiller départemental Parti communiste français (PCF) est attendu à Mareuil-la-MotteA Villiers-Saint-Sépulcre, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Beauvais, aussi les épisodes orageux ont fait du mal et surpris ses 1000 habitants. Ces derniers ont cependant pu compter sur les sapeurs-pompiers de l'Oise, qui étaient environ 90 a être mobilisés dans tout le département.Au total, le service département d'incendie et de secours a recensés une centaine d'interventions. Avec 51 opérations, l'ouest est la partie qui a été le plus touchée par les précipitations. Les pompiers se sont égalements déplacés 45 fois dans l'est et 12 fois au sud.