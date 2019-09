Oise : un arbitre et trois personnes blessées dans une bagarre générale lors d'un match de foot

Un passage à tabac sur le terrain

Des plaintes déposées

Un triste spectacle s'est produit sur la pelouse du CA Venette, dimanche 15 septembre. Alors que l'équipe senior de ce club des environs de Compiègne (Oise) rencontrait celle de l'AS Auneuil pour le 2tour de la Coupe de l'Oise, le match a été interrompu par une bagarre générale.Quatre personnes - deux joueurs et un encadrant d'Auneuil, ainsi que l'arbitre de la rencontre - ont été blessés par des coups. Le gardien des visiteurs a été hospitalisé au CHU de Pontoise pour un traumatisme crânien et le capitaine souffre d'une double fracture du nez.L'accrochage a débuté à la 20minute du match, alors qu'un corner est sifflé pour Auneuil. La gardien, qui tente une sortie, va au contact de l'adversaire qui répond aussitôt par des coups. Deux joueurs de Venette sont expulsés par l'arbitre, provoquant un envahissement de la pelouse.En retenant l'un des supporters qui portait ces coups,Le nez du joueur s'est cassé sur le coup. Un encadrant du même club, âgé de 70 ans, a de son côté reçu des blessures au dos et à l'arcade.et mis à terre. La fin de la bagarre est visible sur une vidéo filmée par un des supporters de Venette et postée sur les réseaux sociaux.Le capitaine devrait se faire redresser le nez ce 18 septembre. "Ça fait 40 ans que je suis dans le foot et je n'avais jamais vu ça, raconte Frank Leconte, président du club ciblé par la bagarre."On est régulièrement mis sous pression pendant les matches, mais on arrive à gérer. Là, on a dépassé un degré de débilité hors du commun. Nous étions une quinzaine chez les visiteurs, contre une cinquantaine sur le terrain et dans les tribunes, c'était impossible de se faire respecter," poursuit le dirigeant, qui n'hésite pas à qualifier de "véritable coupe-gorge" le stade de Venette à ce moment-là.En raison des blessures et du choc qu'ont reçu ses joueurs, Frank Leconte va demander le report de la prochaine rencontre de son équipe ce week-end à Saint-Crépin-aux-Bois (Oise). Le club constitue un dossier qu'il portera à la commission de discipline du district de l'Oise le 19 septembre. Le président de l'AS Auneuil ne souhaite qu'une chose : "que ces personnes [joueurs et supporters agresseurs, NDLR] soient interdites de terrain. Il y avait des enfants dans les tribunes et ça leur donne une terrible image du sport," déplore-t-il.